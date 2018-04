Mercedes A45 AMG heeft beste kaarten

Door: BV

Mercedes dipt de nieuwe A-Klasse even stevig in de AMG-saus en presenteert het resultaat ervan over dik twee weken op het Autosalon van Genève. De A45 AMG krijgt een tweeliter viercilinder lijnmotor met een knoert van een turbo onder de kap. Specificaties die wellicht niet geheel per ongeluk erg veel gemeen hebben met die van de eveneens fonkelnieuwe Audi S3 Sportback.

Er zijn nog wel meer overeenkomsten te vinden. Mercedes doet namelijk ook beroep op vierwielaandrijving om de koets een beetje efficiënt in beweging te krijgen. En een versnellingsbak met dubbele koppeling is ook al van de partij, al krijgt die hier wel 7 verhoudingen. De kakelverse concurrent uit Ingolstadt moet het met een tandwiel minder doen.

Wat de Mercedes ook in overvloed heeft is vermogen. De tweeliter wordt gemolken tot er zo maar eventjes 360pk en 450Nm trekkracht uit komt. Daarmee geeft hij z'n twee Duitse concurrenten (de andere is de BMW M135i) flink het nakijken. De Audi sprint naar de 100 in minimaal 5 seconden, terwijl de creatie met M op de kofferklep één tiende extra vraagt. De begrensde topsnelheid van 250 is gelijk, maar de A keilt er zich sneller naartoe. Wanneer de omstandigheden allemaal juist zijn, gaat deze AMG naar de 100 in 4,5 tellen. Dat is het territorium van volbloed sportbolides.

Wat we wel weten is dat de A45 AMG een breder spoor krijgt, bovenop een hoop logische aanpassingen op vlak van dempers, veren en antirolstangen. Stoppen moet kunnen door grotere schijven te monteren en de ingenieurs beloven ook dat de elektronicawinkel naar school is geweest voor een cursus ‘omgaan met vermogen'.

Een AMG-pakket is al verkrijgbaar op een gewone A. Wie het verschil wil spotten moet zich daarom concentreren op de velgen, de glanzend zwarte voorspoiler, de trapeziumvormige uitlaat of de grille met dubbele horizontale chroomlijn. Studeren kan alvast in de fotospecial.