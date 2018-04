Edition 1 voor Mercedes CLA 45 AMG

Door: AUTO55

Na de A45 AMG is nu de CLA-op-krachtvoer aan de beurt om als Edition 1 te worden aangeprijsd. Het recept blijft hetzelfde: de Edition 1 onderscheidt zich door zwarte striping op de flanken, matzwart gelakte 19-duimers en een kleine achtervleugel, maar ook door een heftige splitter onder de neus en rode accenten her en der. De koetswerkpanelen worden desgewenst in Polar Silver, Mountain Gray, Designo Polar Silver Magno of Cosmos Black gespoten.

Aan de binnenkant wordt er vooral met andere stofjes en rode stiknaden gespeeld, maar daar blijft het bij. Onderhuids verandert er uiteraard helemaal niets, wat wil zeggen dat de 360pk opwekkende 2.0l turbobenzine nog steeds instaat voor een sprinttijd van 4,6 seconden en een (elektronisch gelimiteerde) topsnelheid van 250km/u. Het prijskaartje van de CLA 45 AMG Edition 1 werd nog niet openbaar gemaakt. Hij zal vanaf augustus tien maanden lang te koop worden aangeboden. Meer beeld ontdek je zoals gewoonlijk in de fotospecial.