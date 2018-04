Opel Astra 1.6 turbo is krachtigste niet-OPC

Door: BV

Dat Opel een nieuwe 1.6l turbo benzinemotor op het schab heeft liggen, wisten we al. Die centrale werd immers al geïntroduceerd in de Zafira Tourer en de Cascada. En nu is het de beurt aan het Astra-gamma. De driedeurs GTC mag de spits afbijten. En met 200pk en 300Nm (in overboost) is dat meteen de krachtigste niet-OPC uit het aanbod.

Zuinig en snel

De Astra mag dan wel pittig presteren, het weerhoudt Opel er niet van uit te pakken met goede verbruikscijfers. Het verbruik over de gecombineerde cyclus bedraagt niet meer dan 6,6l/100km. Reken dat om naar CO2-afgifte en je komt op 154gr/km. De topsnelheid bedraagt 230km/u. En de sprint tot de 100 begroot Opel op 7,9 seconden. Cijfers die de Duitsers te goed vinden om niet onder de neus van de medeweggebruikers te smeren. Dat gebeurt onder meer met twee verchroomde uitlaatpijpjes.