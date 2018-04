Opel Zafira Tourer

Door: BV

Opel presenteert de nieuwe Zafira Tourer. De fabrikant claimt dat hun grote MPV in alle opzichten naar een hoger plan is getild. Daar heeft de Insignia inclusief diens noviteiten model voor gestaan; vandaar (en omdat de marketingafdeling denkt dat er dan meer klanten voor vallen) ook de toevoeging van een tweede modelnaam.

Met de op het Autosalon van Genève getoonde Zafira Tourer Concept en het kort daarna laten doorschemeren door Opel dat het productiemodel nagenoeg identiek zou zijn aan het concept was de verrassing er natuurlijk al vanaf. Dat neemt niet weg dat de nieuwe Zafira Tourer opzien baart. De strijd in het segment van grote MPV's is hevig en de nieuwe Zafira lijkt daarin op voorhand zijn mannetje te staan in een klasse die doorgaans als saai te boek staat.

Ondanks dat het oog ook wat wil, draait het bij dergelijke auto's natuurlijk om het plaatsaanbod. De nieuwe Zafira Tourer is behoorlijk gegroeid en biedt daardoor ook meer interieurruimte, niet in de laatste plaats vanwege het herziene Flex7-stoelsysteem dat opnieuw plaats biedt aan een bestuurder en maximaal zes passagiers. De middelste zitrij bestaat nu uit drie individuele zetels die afzonderlijk verschuifbaar zijn. De bagageruimte is ook toegenomen. Maximaal bedraagt deze een gigantische 1.860 liter. Wanneer enkel de achterste zitrij is opgeborgen in de bodem is dit 710 liter, dat is 65 liter meer dan het huidige model.

De Insignia stond niet alleen model voor het design, ook diens elektronische rijhulpsystemen zijn overgewaaid naar de Zafira Tourer. Het gaat om snufjes als Adaptive Cruise Control, Opel Eye Camera waarvan de tweede generatie in de Zafira Tourer debuteert, Lane Departure Warning, Traffic Sign Recognition, Forward Collision Alert, Side Blind Spot Alert en Advanced Park Assist. Ook overgekomen van eerder gelanceerde Opel's is de adaptieve demping - FlexRide - waarmee het onderstel ingesteld kan worden. Er zijn drie standen: een uitgebalanceerde Standaardmodus, de comfortgerichte Tourmodus en de sportievere Sportmodus.

Bij de marktlancering zijn er in totaal vier motoren beschikbaar. De twee benzinemotoren zijn beiden 1.4 liter groot en voorzien van een turbo. De lichtste levert 120pk en de krachtigste 140pk. De diesels bestaan uit twee varianten van de 2.0 liter CDTI (130 of 165 pk) en er komt een 110pk sterke instapper. Standaard koppelt Opel alle motoren aan een manuele zesbak, een automaat is optioneel.