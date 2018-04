Dit is de 280pk sterke Seat Leon Cupra

Door: BV

De plaatjes zijn nog niet van de hoogste kwaliteit, maar dit is niettemin het eerste beeld van de Seat Leon Cupra. Dat wordt tot nader order de pittigste variant van de VW Golf-kloon. En laat ons maar meteen de relevante ingewanden opengooien. De tweeliter turbomotor voor de snelle Spanjaard is opgekitteld tot 280pk. Dat betekent dat hij netjes tussen de snelste Golf GTI (met 230pk) en de Golf R of Audi S3 - beiden 300pk rijk - in valt. Naar alle waarschijnlijkheid zijn het alleen de voorwielen die dat geweld moeten slikken.

Eveneens in het technische departement noteren we de aanwezigheid van een handbediende zesbak of desgevallend een transmissie met dubbele koppeling en zeven verhoudingen.

Subtiele koetswerkkit

De aerodynamische kit van zowel de vijf- als de driedeursversie oogt, naar Seats gewoonte, best subtiel. Er zijn wel wat dynamische hulpstukken: een andere grille, een vleugel boven de achterruit, specifieke velgen en de nodige portie badges, maar het blijft ver van sommige schreeuwerige creaties uit het verleden. Het model wordt voor het eerst getoond op het Autosalon van Genève dat begin maart de deuren opent.

Beeld is er in de fotospecial.