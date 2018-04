Audi S3 ook met vier deuren

Door: AUTO55

Enkele maanden na de nog voor de zomer te bestellen A3 vierdeurs zal Audi ook de S-versie op de markt gooien. Die teert net als de gewone S3 op een 2.0 TFSI benzinemotor die 300pk en 380Nm via het quattro-systeem over de hoeken verdeelt. Gekoppeld aan een S-Tronic transmissie heeft de auto slechts 4,9 tellen nodig om 100km/u aan te tikken, wie liever zelf schakelt doet er minstens 5,3 seconden over. De topsnelheid is in beide gevallen elektronisch beperkt op 250km/u.

De Duitser claimen dat je met 6,9l in de tank 100km ver geraakt (7l met de handbak) en dat de gemiddelde CO2-uitstoot schippert tussen 159 en 162g/km. Klanten mogen rekenen op een verlaagd sportonderstel en 340mm grote remschijven achter de grote 18" wielen. Adaptieve dempers staan op de optielijst. Ontdek de S3 vierdeurs in de fotospecial.