Dit is de nieuwe VW Golf GTI

Sinds de lancering van de zevende generatie Golf heeft men in Wolfsburg niet bepaald stil gezeten. Onlangs passeerden de GTD, de 4Motion en de e-Golf in onze nieuwsrubriek, vandaag is de kersverse GTI aan de rol. Die wordt volgende maand voorgesteld op het Autosalon van Genève en beschikt zoals verwacht over een geblazen 2,0l benzinemotor, 220pk en 350Nm sterk. Verschil met het eerder gepresenteerde studiemodel is er wat dat betreft dus niet. De auto snelt in 6,5 tellen naar 100km/u en is staat tot 246km/u verder te razen. Een krachtiger versie met 10 paarden extra en een mechanisch sperdifferentieel werd ook meteen aangekondigd en doet 0,1 seconde minder lang over dezelfde oefening, met een top die 4km/u hoger ligt. Het is overigens de eerste maal dat de GTI in twee vermogensuitvoeringen wordt uitgebracht.

Om voldoende bijtkracht te verzekeren krijgt de minst krachtige versie geventileerde remschijven vooraan (314mm) en gewone exemplaren achteraan (300mm) gemonteerd. Het 'Performance'-model rekent op geventileerde schijven rondom (342mm voor- en 310mm achteraan). Ze zijn omgeven door 17-duims lichtmetaal en rubber maatje 225/45. Uiteraard kan de GTI ook tellen op een sportonderstel en de nodige accenten aan binnen- en buitenkant om de boel verder op te vrolijken. Op de weegschaal blijft de snelle Golf onder de 1,4t-grens.

Beide versies laten zich standaard koppelen aan een manuele zesversnellingsbak. Een zestrapsautomaat met dubbele koppeling mag de optielijst vullen. De handgeschakelde GTI's zouden gemiddeld 6l/100km lusten (139g/km CO2), terwijl de DSG-varianten een normverbruik van 6,4 en 6,5l/100km doen uitschijnen (148g - 150g/km). De Golf GTI zal vanaf € 28.350 worden aangeboden in Duitsland en is er vanaf maart bestelbaar. Bij verdelers in België kan je een maand later terecht. Meer beeld tref je in de fotospecial.