Vermogensexplosie voor nieuwe Corvette Z06

Voorlopig moeten eigenaars van een Corvette Z06 zich met 'amper' 511pk tevreden stellen. Maar daar komt, zoals begin december aangekondigd, verandering in. De jongst geborene Z06 op basis van de nieuwe Corvette wordt binnen 5 dagen op de NAIAS in Detroit van onder het doek gehaald en zal niet minder dan 628 paarden laten trappelen. Deze info werd per ongeluk op de website van Chevrolet geplaatst.

Drukvoeding

De extra koelsleuf om de zuurstofhonger van de V8 onder de kap te stillen was al een teken aan de wand. Dat het maximumkoppel van 637 naar 882Nm is gestegen, doet nu ook een belletje rinkelen. Drukvoeding staat met andere woorden vast, maar de formule (enkelvoudig of dubbel, turbo of compressor...) is nog onzeker. We houden je op de hoogte.