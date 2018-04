Chrysler presenteert nieuwe 200C

Door: BV

Op het Autosalon van Detroit stelt Chrysler een nieuwe generatie van de 200C voor. Die lijkt met z'n wulpse, hedendaagse lijnen in elk geval in niets op de uittredende uitvoering.

Van levensbelang

Chrysler boekte het afgelopen jaar al een flinke winst, zowel in de verkopen als op de bankrekening. Partner Fiat is dan maar al te blij dat het zich tegenwoordig geheel eigenaar van de Amerikaanse fabrikant mag noemen, want in Europa is het merk nog volop bezig met zichzelf opnieuw uit te vinden. De 200C, die in de VS uitkomt in het compacte autosegment, maar naar Europese normen een middenklasser is, is daarvoor van cruciaal belang. En laat ons ook een carrière op onze markt niet bij voorbaat onder de mat schuiven. Een Europese carrière lijkt evenwel uitgesloten, nu Lancia er de brui aan geeft.

Typisch Amerikaanse motoren

Wil het bedrijf de nieuwe 200C ook bij ons slijten, dan zal het toch iets aan de motoren moeten doen. De traditioneel niet op snelheid beluste Amerikanen hebben in elk geval de keuze uit een 2,4l met 184pk of een 3,6l V6 met 295. Al die paarden vinden hun weg naar het asfalt via een nieuwe negentrapsautomaat die zichzelf nu via een draaischakelaar laat bedienen.

Beeld is er uiteraard ook, in de fotospecial.