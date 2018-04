Het einde van Lancia

Door: BV

Fiat-baas Marchionne heeft Chrysler ingelijfd. Maar dat betekent niet dat er een opklaring is in het zware weer waarin de Europese merken van de groep zich al geruime tijd bevinden. Fiat, Alfa Romeo en Lancia wisten zelden minder klanten te overtuigen dan nu. Dat Fiat in de toekomst wil uitpakken met twee modellijnen (een functionele geïnspireerd door de Panda en een hippe die zal teren op het Fiat 500-design), is bekend. Voor Alfa Romeo wordt een heuse herlancering voorbereid, in het kielzog van de nieuwe 4C. En Lancia? Dat stopt ermee.

Sergio Marchionne was in een interview met de Italiaanse krant La Republica formeel: Lancia trekt zich terug vanop alle markten, behalve Italië. En daar behoudt het merk alleen de kleine Ypsilon. Daarmee geeft de manager in feite ook het falen van de huidige strategie toe. Het gros van het Lancia-gamma wordt nu uitgemaakt door mild gecamoufleerde Chrysler-modellen. De klant laat zich daar schijnbaar niet door lijmen. Vandaag al worden 8 op 10 Lancia verkocht in het thuisland en zijn het de originele Italiaanse edities (lees: Ypsilon en Delta) die het meeste succes oogsten.

Een officiële mededeling van de constructeur volgde nog niet, en een termijn voor het schrappen van het merk in de rest van Europa is evenmin gegeven. De constructeur zal immers zijn contractuele verplichtingen moeten nakomen.