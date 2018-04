VW Dune Beetle: een nieuwe duinbuggy?

Door: BV

Op het Autosalon van Detroit, dat van 13 januari tot en met 26 januari wordt gehouden, stelt Volkswagen deze Dune Beetle voor. En de Duitsers winden er geen doekjes om: als het publiek deze avontuurlijke escapade wel kan smaken, dan staat hij binnenkort bij de dealer. In een lichtjes aangelengde versie, wellicht.

Arizona-geel

De warme, geel-oranje kleur van de Dune Beetle is door VW ‘Arizona-geel' gedoopt. Je vindt het niet alleen aan de buitenzijde, maar ook aan de binnenkant waar het onder meer het dashboard en de deurnpanelen siert en wordt gebruikt voor logo's en sierbiezen.

Het koetswerk is er niet helemaal in uitgevoerd. Stootvaste elementen in zwart zorgen voor contrast. Ze liggen ook aan de oorzaak van de toegenomen afmetingen. Met een lengte van 4,29m, breedte van 1,86m en hoogte van 1,54m is het model respectievelijk 1,2cm langer, 4,8cm breder en 5cm hoger dan een standaard Beetle. Om de wielkasten netjes te vullen worden niet alleen 19-duims velgen (met 255/45-rubber) gemonteerd, maar is het spoor ook 3cm verbreed.

5 cm hoger

Volkswagen opteert voor de gelegenheid voor de multilink achteras in plaats van de vervormbare dwarstraverse. Die geleid de achterwielen een stuk precieser en is geheel onafhankelijk. Ertussen is wel plaats voor extra aandrijfstangen, maar die laten de Duitsers dan weer achterwege. De Beetle Dune beweegt zich uitsluitend via de voorwielen voort. De krachtcentrale is dan weer niet min. Ter hoogte van de voortrein vinden we een geblazen tweeliter turbomotor met 210pk. Die sleurt de zandminnende Beetle naar 100km/u in 7,5 seconden. Een DSG-automaat met zes verzetten zorgt ervoor dat je geen tijd verspilt aan schakelen.