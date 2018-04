Nieuwe Ford F150 Pickup wordt bestseller

Door: BV

Ford stelt op het Autosalon van Detroit de nieuwe F150 Pickup voor. Een model dat niet naar Europa afzakt. Tenminste - niet officieel. Via alternatieve ‘grijze' importkanalen is hij wel te krijgen. Het is al de dertiende generatie van de pickup. Het model bestaat al sinds 1948 en is een regelrechte verkoopstopper.

Atlas Concept

De aangepaste lijnenspel van de F150 is gebaseerd op dat van de Atlas Concept. En daarvan zijn aardig wat snufjes overgenomen. Zo zijn full LED-koplampen een mogelijkheid. Voor het eerst op een pickup. En zo zijn er nog wel enkele dingen: een 360° camerasysteem bijvoorbeeld. Of in de achtergordels geïntegreerde airbags. Zelfs een systeem dat de aanhanger (als die er is) in de gaten houdt. Ford trekt de schuif met technologie open, en niet alleen als het op veiligheid aankomt. Wie z'n F150 gebruikt als werkpaard - en dat zijn er nogal wat - mag zich verheugen op een op afstand bediende kofferklep, stopcontacten en een laadbakbekleding die modulair is en waarvoor je op basis van je gebruik opties kan kopen.

Lichter

Zelfs in de VS moet je je als autofabrikant tegenwoordig plooien naar strengere uitstootregels. Daarom komt de F150 er met een nieuwe, zuinger motor. Neen, nog steeds geen diesel, maar een 2,7l V6 turbomotor die voorzien is van een start/stop-systeem. Amerikanen die dat allemaal wat van het gekke te veel vinden, hoeven niet te wanhopen. Een 3,5l V6 (met en zonder turbo) en een 5-liter V8 blijven ook gewoon mogelijk.

Alle versies hebben minder gewicht te verzeulen dan voorheen. Een vergelijkbare variant gaat zo maar eventjes 317kg minder op de weegschaal zetten. Veel daarvan is te danken aan het gebruik van aluminium voor het plaatwerk. Maar ook achterophanging werd wat lichter, waardoor de achteras (van het starre type en met bladveren) zich beter gedraagt.

