Racen kan al met de nieuwe Corvette C7.R

Door: BV

Chevrolet laat in het midden of de C7.R nu is afgeleid van de Z06, of andersom. Maar je zal je een ontmoeting met beiden wel heugen. Het Autosalon van Detroit is nog geen twee dagen bezig en het is duidelijk dat Chevrolet de show steelt. Nochtans biedt Ford heel wat tegengewicht, met de wereldpremières van de nieuwe Mustang (die ditmaal ook officieel naar Europa komt) en de erg populaire F150 Pickup.

Technisch verwant

De Z06 en dit racemonster delen behoorlijk wat techniek. Zo kan je grote delen van het onderstel uitwisselen als je dat zou willen. De nieuwe generatie is wel een stuk stijver dan de succesvolle C6.R, van de vorige generatie. De ophanging van beide nieuwe modellen is ook bijna identiek.

Een beetje bizar, maar omwille van de verschillende disciplines waarin Corvette de C7.R willen kunnen voorrijden, is het vermogen van het racemonster zowaar lager dan dat van de straatversie. Hoeveel lager zegt de constructeur niet, maar het is een atmosferische 5,5l V8, geprepareerd door Pratt & Miller, die de achterwielen aandrijft in plaats van een 6,2l achtpitter met compressor. Gelukkig is er ook heel wat gewicht overboord gegooid.

Le Mans

De Corvette C7.R heeft er al de eerste testdagen opzitten in aanloop naar zijn racedebuut tijdens de 24 Uren van Daytona op 26 en 27 januari. De American Le Mans Series, Grand-Am Rolex Sports Car Series en de 24 uur van Le Mans staan op het programma.