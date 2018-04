Nissan IDx in productie?

Door: BV

We zetten de Nissan IDx concept cars erg hoog op de lijst van de leukste studiemodellen die het Autosalon van Tokio te bieden had. En het was er ook niet één, maar er waren er meteen twee. Een wat meer bescheiden IDx Freeflow die het retro-aspect van deze stevige knipoog naar de originele Skyline uit de jaren zestig (fotootje op onze Facebook) onderlijnde, naast een IDx Nismo. Dat was een sportievere variant, en er werd niet alleen gegoocheld met de motor (een 1.6 turbo met zo'n 190pk, terwijl de Freeflow het met minder slagvolume en paarden moest stellen), maar ook met de koets. De Nismo was zo maar eventjes 10cm breder.

Met de aandacht en het enthousiasme voor beide modellen zat het snor, en dan rijst meteen de vraag of serieproductie een mogelijkheid is. En nu heeft de tweede man van het bedrijf, Andy Palmer, in elk geval tegen enkele leden van de pers verklapt dat ten minste één model op weg is naar de showroom. Het duurt uiteraard nog jaren eer het zover is en of het achterwielaangedreven concept stand houdt is eveneens nog maar de vraag. Bevestiging en ontkenning zullen elkaar wellicht nog even opvolgen - dat is haast een traditie in de sector - en ten vroegste in 2016 is er uitsluitsel. Inmiddels kunnen we wle de beeldenstorm van beide modellen nog even publiceren. Die vind je hier.