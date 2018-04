Bernie Ecclestone in Duitsland voor de rechter

Door: BV

Geruchten en onderzoek naar de bij tijden ‘alternatieve' zakenmethodes die de inmiddels 83-jarige F1-goeroe erop nahoudt. Deze zaak is al hangende sinds 2006, toen het bedrijf van Ecclestone's CVC Capital een aantal F1-aandelen verkocht aan de Bayerische Landesbank. Daarin zou € 32 miljoen smeergeld betaald zijn. Een betrokken bankier kreeg twee jaar geleden in dezelfde zaak al 8,5 jaar gevangenisstraf, maar dat was wegens belastingontduiking.

De Duitse aanklager heeft nu besloten om Ecclestone om verantwoording te vragen voor het betaalde smeergeld. De zittingen van de rechtbank beginnen in april. De Brit ontkent niet dat het geld betaald is, maar beweert dat het om een geval van afpersing gaat.

Ecclestone zette inmiddels een stap terug in de onderneming die het F1-circus leidt. Op papier tenminste, want het dagelijkse bestuur blijft via hem lopen.