Toyota verkoopt miljoen hybrides op 9 maanden

Door: BV

De totale verkoopsaantallen van de inmiddels 24 verschillende hybidemodellen van de Japanse constructeur zijn opgelopen tot meer dan 6 miljoen stuks. Het eerste exemplaar ging in december 1997 over de toonbank.

Meer en meer vraag

Tijdens het eerste trimester van 2013 rondde Toyota de kaap van vijf miljoen verkochte hybrides. En op 31 december van datzelfde jaar stond de teller al op 6.072.000. En het hybride-offensief van de Japanners is nog niet ten einde. De komende twee jaar komt het bedrijf met nog eens 15 nieuwe hybridemodellen op de proppen. Daarbij hoort een Harrier voor Japan en een Highlander (een grote SUV) die schaamteloos de Amerikaanse markt viseert.

41 miljoen ton CO2

Toyota becijferde dat de hybridetechnologie van het merk, die resulteert in een lager verbruik en een vermindering van de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot, in het totaal liefst 41 miljoen ton CO2 uitstoot heeft verhinderd. En - telkens in vergelijking met benzinewagens van een vergelijkbaar vermogen en omvang - dat de gecumuleerde brandstofbesparing inmiddels al zo'n 15 miljard liter bedraagt.