Engeland bouwt meer wagens dan Frankrijk

Door: BV

Engeland bouwde afgelopen jaar meer auto's dan het naburige Frankrijk. Dat is de eerste sinds 1966.

Engeland stijgt, Frankrijk daalt

De exacte aantallen worden nog uitgevlooid, dus er kan na de komma wat verschuiven, maar gezien de cijfers afkomstig zijn van de industrie zelf zijn de variaties doorgaans erg beperkt. We kunnen er dus van uitgaan dat de conclusies correct zijn.

Engeland bouwde afgelopen jaar 1,55 miljoen nieuwe voertuigen. Dat is meer dan de 1,47 miljoen in 2012 en 1,35 miljoen in 2011. Een erg groot aandeel daarvan is voor rekening van de Nissan-fabriek in Sunderland (foto). Die ene productiefaciliteit bouwde afgelopen jaar meer voertuigen dat alle autofabrieken in Italië samen.

De productie in Frankrijk zal in 2014 dan weer dalen. In 2011 werden er nog 1,88 miljoen wagens gebouwd, 2012 tikte af op 1,66 miljoen, en in 2013 is het aantal verder teruggelopen tot 1,54 miljoen. Dat betekent dat de Britten de Fransen net de loef afsteken.

Engeland wipt Frankrijk ermee van de derde plaats van autoproducerende Europese landen, na Duitsland en Spanje.