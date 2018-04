Shelby viert 50 jaar FIA Cobra met CSX7000

Door: BV

Iedereen kent het recept van de Cobra: buizenchassis, dikke achtcilinder en een tijdloos minimalistisch koetswerk. Niet toevallig een recept dat ook werkt op het circuit. Precies vijftig jaar geleden begonnen ze eraan, met de introductie van de eerste Shelby Cobra die door de overkoepelende autosportfederatie FIA was goedgekeurd. Van die FIA Cobra werden uiteindelijk 289 stuks van gebouwd en de piloten die achter het stuur kropen waren niet van de minste. We denken onder meer aan Ken Miles, Dan Gurney en Phil Hill.

Retro

Op de Barret-Jackson Collector Car Auction in het Amerikaanse Scottsdale (Arizona) zal Shelby deze CSX7000 voorstellen. Een eerbetoon aan de eerste racebolides van het bedrijf. Ze zijn in een retro-sausje gedipt en hebben onder meer een koetswerk in een specifieke blauwtint, zijn steeds voorzien van striping, hebben zijdelingse uitlaten en zijn voorzien van 15-duims velgen waarrond erg bolle Goodyears zitten.

De binnenzijde van de Spartaanse cabine is voorzien van specifieke vloermatten, zwart vinyl voor de bekleding en enkele speciale badges.

Prijzig en zonder motor

Shelby zal niet meer dan 50 stuks van de CSX7000 bouwen. Er is keuze uit een model met een koets in glasvezel of een exemplaar met aluminium panelen. Goedkoop zijn ze geen van beide. De eerste moet $ 94.995 opleveren, voor de tweede vraagt het bedrijf zo maar eventjes $ 159.995. Vind je dat allemaal nog net te pruimen, dan hebben we deze domper nog even voor je: dat is zonder motor. Die moet je zelf nog even versieren.

Beeld is er in de fotospecial.