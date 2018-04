Machtig: Callaway Corvette SC610

Door: AUTO55

Callaway heeft weer een nieuw project klaar. Net als Hennessey eind vorig jaar nam de tuner uit Connecticut de C7 Corvette Stingray onder handen. Het resulteerde in de SC610, waarvan vooral de 'open' motorkap uit carbon in het oog springt en de cijferaanduiding overeenkomt met de beschikbare brake horsepower. Omgerekend naar Europese waarden spreken we over 618pk. Ter vergelijking: de 'gewone' C7 puurt 'slechts' 450 paarden uit de machtige 6.2l V8.

Spierballen

Verantwoordelijk voor de vermogens- en koppeltoename (752Nm in plaats van 610Nm) zijn een inlaatsysteem met een betere luchtdoorstroming, een roestvrij stalen sportuitlaat, een supercharger van Eaton en een bijhorende intercooler. De Corvette SC610 is voorts ook uitgerust met een automatische zestrapstransmissie. Volgens de makers ervan scheurt hij in ongeveer 3,5 seconden naar 100km/u en is de quarter mile na amper 11 tellen achter de rug.