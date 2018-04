Audi S1 heeft vierwielaandrijving en 230pk

Door: AUTO55

In maart van dit jaar zal de reeds enige tijd aangekondigde Audi S1 uit z'n verpakking breken. Die zal net zoals de in productie beperkte A1 quattro op de vier wielen worden bediend en z'n krachten uit een geblazen tweeliter benzinemotor puren. Niet met 256 of 300pk zoals in respectievelijk de A1 quattro of de huidige S3, maar met een meer bescheiden paardenstal die volgens de laatste info 230 leden telt. Ook niet min dus, al vrezen we dat het net als bij de krachtiger versie een zoektocht wordt naar sensatie aan boord. In principe kan je Audi's kleinste snelheidsduivel al vanaf de maand mei in de toonzalen bewonderen. Officieel beeld is er nog niet.