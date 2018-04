Ruig, ruiger, ruigst: VW Polo R

Door: AUTO55

250pk, vierwielaandrijving en de honderdsprint die in minder dan 6 tellen achter de rug is, dat is wat je mag verwachten van de Volkswagen Polo R. En wat meer is: het bakje heeft productieplannen.

Zijn geblazen tweeliter benzinemotor deelt hij met de nakende en (volgens de laatste gegevens) minder potente S1 van Audi en is gekoppeld aan een zesbak met dubbele koppeling. Een onafhankelijke multi-link achterophanging tekende eveneens present. De Polo R situeert zich aldus hoger op de ladder dan de 220pk sterke Polo R WRC (Street), waarvan echter slechts 2.500 exemplaren het levenslicht mochten zien. We hopen hem alvast op de 84ste editie van het Autosalon van Genève tegen het lijf te lopen. Dat gaat door van 6 tot 16 maart.