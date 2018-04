Peugeot plaagt met nieuwe concept car

Door: AUTO55

En wel met een nieuwe ontwerpoefening in de vorm van een coupé met plaats voor vier. Die moet de twee jaar geleden gepresenteerde Onyx aflossen als Peugeots futuristische blikvanger. De stijlstudie, die momenteel nog onder een laken slaapt, valt vanaf 23 april door het grote publiek te bewonderen op de Beijing Motor Show en hint naar een 2+2 met voldoende bagageruimte. We kunnen al melden dat het model 4,73m lang en 1,31m hoog is.

Gerucht

Op dezelfde Chinese autobeurs zal Peugeot volgens de geruchtenmolen ook een conceptuele en 4,7m lange 6008 op basis van de Citroën Wild Rubis voorstellen. Al werd daarover nog geen officiële melding gedaan. Laat staan dat er al beeldmateriaal van is opgedoken.