Zet de BMW 4 nog meer naar je hand met Individual

Door: BV

BMW Individual, dat is het programma dat je moet aanspreken als je een model helemaal naar je hand wil zetten. Tenminste - als je het hebt over een 6- of 7-Reeks. Maar het label staat ook bij veel andere modellen uit het aanbod voor een grotere aandacht voor individuele smaak. Je kan dan weliswaar niet zo gek doen als helemaal zelf wat kiezen, maar de Individual cataloog biedt wel wat uitbreiding op het standaard leverprogramma. Er hangt een prijskaartje aan, maar dat had je al in de gaten.

Meer kleur!

Vanaf de aanstormende lente wordt de 4-Reeks, Coupé of Cabriolet, leverbaar met enkele extra koetswerktinten. We hebben het dan onder meer over deze pyrietbruine of citrinezwarte koetswerklak, specifieke 19-duimers, het goudbruine of opaalwitte leder en de specifieke houtinleg. Je kan het allemaal bekijken in de fotospecial.