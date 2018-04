Details Mini One en One D

Door: BV

Mini had de One en One D natuurlijk al bij de voorstelling van het nieuwe model aangekondigd, maar details wou het hippe merk toen nog niet prijsgeven. Inmiddels mag dat wel.

1.2 liter

De door benzine aangedreven Mini One krijgt een 1.2l grote turbobenzinemotor onder de kap. Best uitzonderlijk, gezien het bedrijf het eerst over een driecilinder met 1,5l inhoud had. Maar de Duitse Britten (of zijn het nu Britse Duitsers) zijn er inmiddels achter wat het nu juist is. Belangrijker is het vermogen. Dat bedraagt 102pk, terwijl de maximale trekkracht 180Nm bedraagt. Wie optimaal roert met de versnellingspook gaat vanuit stilstand naar 100 in 9,9 seconden. Laat je dat liever aan een automaat dan geef je 3 tienden prijs. De topsnelheid bedraagt in beide gevallen 195km/u. De benzine blijft met 4,6l/100km onder de 5-liter grens. Zelfs als automaat - want die verbruikt amper 2 deciliter meer. De motor blaast wel enkele grammen CO2 meer de atmosfeer in dan de variant met 136pk die eerder werd voorgesteld.

Diesel

De diesel is wel 1,5l groot en wekt in de One 95pk en 220Nm op. Dat betekent dat die een dikke tel meer vraagt voor de honderdsprint dan z'n tegenhanger op benzine. En het liedje is ook 5km/u eerder uit. Maar hij is wel een stuk zuiniger. De officiële gemengde cyclus wordt afgewerkt met 3,4l/100km of een CO2-uitstoot van 89gr/km.