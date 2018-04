Toyota TS040: met hybride V8 en 4x4 naar Le Mans

Door: BV

Toyota weerde zich afgelopen editie van de 24 Uren van Le Mans erg goed tegen het grote geweld van Audi. De Duitsers waren een tijdlang erg ongerust. Het jarenlange succes van dat merk drijft Porsche - dat het recordaantal overwinningen in de legendarische race op zak heeft - tot een terugkeer, maar Toyota is geenszins van plan om zich uit te laten rangeren.

TS040

De opvolger van de TS030 die afgelopen jaar aantrad, is de TS040. Die voldoet uiteraard aan de nieuwe FIA regels, die wat strakker werden dan voorheen, voor het World Endurance Kampioenschap. Er werd daarom aan de hybride aandrijflijn gesleuteld, maar de nieuwe regeltjes laten ook nog ruimte voor enkele opvallende keuzes. Zo heeft deze TS040 een V8, terwijl Porsche bijvoorbeeld opteert voor een V4.

V8 Hybrid

De TS040 is een gloednieuwe bolide. Als gevolg van de hierboven reeds aangehaalde nieuwe regels is die 10cm smaller dan z'n voorganger. En hij is ook veiliger geworden. De FIA schrijft nu immers ook voor dat er rekening gehouden moet worden met aanrijdingen aan de achterzijde.

Toyota gebruikt zoals gezegd een V8 benzinemotor als hoofdkrachtbron. Die krijgt ondersteuning van twee krachtige elektromotoren. Op de achteras is dat een exemplaar van Denson, terwijl de vooras wordt aangedreven door een elektrisch aggregaat van Aisin AW. Dat betekent ook meteen dat Toyota nu ook kiest voor vierwielaandrijving. Alweer een voordeel dat de (reeds vierwielaangedreven) Audi's op hun buik kunnen schrijven. Als vanzelfsprekend wordt de remenergie gerecupereerd en aangewend om wat vlotter de bocht uit te accelereren.

Silverstone krijgt de primeur

De Toyota TS040 zal voor het eerst zijn kunsten vertonen tijdens de eerste WRC-race op het Engelse Silverstone op 20 april. En voor het derde opeenvolgende jaar zitten Alex Wurz, Nicolas Lapierre, Kazuki Nakajima, Anthony Davidson, Sébastien Buemi en Stéphane Sarrazin om de beurt achter het stuur. Ze krijgen dit seizoen gezelschap van reservecoureur Mike Conway.