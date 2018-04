Porsche Le Mans Racer doet het met amper 4 cilinders

Door: BV

Amper vier edities geleden was een twaalfcilinder op de startgrid van de LMP1-klasse voor de 24 Uren van Le Mans de normaalste zaak van de wereld. Maar dat is niet meer het geval. Audi's R18 heeft slechts 6 cilinderkamers en de racer die Porsche inschrijft voor de hoogste klasse heeft slechts 4 cilinders aan boord.

Een beter milieu

De World Endurance Championship (WEC) is gezwicht voor de druk en moedigt nu niet alleen een hybride aandrijflijn aan. Per 2014 moet elke LMP1-auto erover beschikken. De conventionele verbrandingsmotor vereist nu bijstand van ten minste één elektromotor. De racer van Porsche, die na 16 jaar terugkeert naar het circuit de la Sarthe, heeft niet één maar twee elektrische motoren aan boord.

KERS x 2

De viercilinder benzinemotor in kwestie is uitgerust met directe brandstofinjectie en twee systemen die energie recupereren. De herwonnen energie wordt in een accu opgeslagen en kan worden aangesproken zodra de piloot daarom vraagt. Binnen de regels van de sport uiteraard, want net zoal dat bij F1 het geval is, mag de elektrische aandrijflijn slechts beperkt de boel een duw in de rug geven.

Mark Webber

Op het Autódromo Internacional do Algarve kroop Mark Webber (37) voor het eerst achter het stuur van de Le Mans Racer. De Coureur staat nog steeds onder contract bij het Red Bull Racing F1-team, maar dat gaf de Australiër toch groen licht voor deze test. Vanaf 1 januari sluit de (dan) voormalig Formule 1-coureur zich officieel als fabrieksrijder aan bij het Porsche-fabrieksteam. De equipe bestaat verder uit Timo Bernhard (32), Romain Dumas (35) en Neel Jani (30). Hun werkplek kan je hier al bekijken.