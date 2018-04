TE-S800 is hybride hobbyproject van Toyota-ingenieurs

Door: BV

Deze TE-S800 is een hobbyproject van de ingenieursafdeling van Toyota. Daarom catalogeren we het ook bij dat merk, ook al hangt het logo van het bedrijf er niet op. Deze open tweezitter is immers samengeknutseld na de uren. Het is een hybride, die je ook nog eens kan opladen aan het stopcontact zoals bij de Prius Plug-in Hybrid, maar het onderstel is afkomstig van een Toyota MR2.

De afmetingen zijn compact, en ook het gewicht valt reuze mee. De weegschaal wijst nauwelijks meer dan 900kg. De onderdelen onder de kap zijn wellicht ‘van de band gevallen' tijdens de Prius-productie. Daarvan kennen we immers de 1.5l benzinemotor met Atkinson-werkingssyclus, de elektromotor en de transmissie met planetair tandwielstelsel (die in de praktijk functioneert als een CVT). De benzinemotor is gekoppeld aan een sportuitlaat en levert dus wat meer dan de 115pk die de Prius opwekt.

Als de transmissie alle pk's van benzine- en elektromotor en de bijhorende newtonmeters tegen de lichtgewicht koets gooit, gaat de kleine roadster vanuit stilstand naar 100km/u in niet eens 6 seconden. Toch niet slecht voor wat arbeid na de uren, niet?