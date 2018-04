Twee dieselmotoren voor Europese Jeep Cherokee

Door: BV

Wil je de Europese variant van de Jeep Cherokee onderscheiden van z'n Amerikaanse broers dan moet je met een arendsoog speuren naar de verschillen. Ze zijn zeldzaam en subtiel. Maar onder de kap valt er voor ons wat meer nieuws te rapen. Er komen bijvoorbeeld al twee dieselmotoren bij, speciaal voor het Oude Continent.

Multijet

De dieselcentrales zijn uiteraard afkomstig van Fiat. Twee liter groot en uiteraard voorzien van common-rail directe injectie en een turbo. Er zijn twee varianten van hetzelfde blok. De eerste levert 140pk en 350Nm en wordt gekoppeld aan een zesbak die je met een pook naar de juiste versnelling roert. De twee heeft 170pk en 400Nm en kiest zelf één van de negen beschikbare overbrengingsverhoudingen.

Benzines zijn er ook, maar de 2,4l viercilinder of 3,2l V6 zal je in onze contreien zelden tegenkomen.

Terreinwaardig?

De Cherokee zal te koop zijn me drie verschillende aandrijflijnen. De simpelste sleept de terreinwagen het liefst aan de voorwielen door het verkeer, maar schakelt de achterwielen in als het moeilijk wordt. De tweede heeft een heuse terreinversnelling en kan het middendifferentieel blokkeren om even veel drijfkracht naar voor- en achterwielen te dwingen. En ten slotte is er nog een derde variant die daar ook nog eens een blokkeerbaar achterdifferentieel bovenop doet.

De Europese lancering geschiedt op het Autosalon van Genève.