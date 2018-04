Jeep en de nieuwe Cherokee

Door: TB

In de VS verkoopt Jeep de Liberty, een suv die wat formaat betreft boven de Wrangler en onder de Grand Cherokee post vat in het gamma. In het najaar verandert het merk in het thuisland niet alleen de naam van Liberty in Cherokee (wat in ons land al langer het geval was trouwens), maar wordt het hele model ook serieus onder handen genomen. Het resultaat van diens noeste arbeid diende eigenlijk nog niet te worden vrijgegeven, maar enkele hardnekkige lekken beslisten daar anders over en dus licht Jeep vandaag al een tipje van de sluier. De Amerikanen tonen voorlopig echter alleen de neus. En die nieuwe neus doet meteen al heel wat stof opwaaien.

Beelden zeggen terzake meer dan woorden, dus voor de liefhebbers hebben we zoals gebruikelijk een bescheiden fotogallerijtje opgebouwd. Verdere details ontbreken vooralsnog; zo kunnen we alleen maar veronderstellen dat de niewe Cherokee net als de Dodge Dart op een platform komt te staan dat zijn oorsprong bij Alfa Romeo heeft, zowel in voorwiel- als vierwielaangedreven versies beschikbaar zal zijn en voornamelijk zal worden uitgerust met viercilinder krachtbronnen. Eind maart weten we meer, want dan zou de Jeep Cherokee moeten staan blinken op het autosalon van New York.