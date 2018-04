Ka met koffer? Ford Figo concept.

Door: BV

Er zijn landen waar een auto een koffer nodig heeft. Punt. India hoort daarbij. Compacte sedans zijn er erg populair. Het mag dan ook niet verbazen dat autobouwers versies met een koffer bedenken voor dergelijke markten. Ford doet het ook - het presenteert op het Autosalon van New Delhi deze Figo. Dat is zo veel als een Ka Concept die wat langer gemaakt is. Niet veel overigens, want de auto blijft onder 4 meter.

Specifieke details

Van de binnenruimte zijn geen beelden, maar Ford zegt dat er aandacht besteed is aan extra stouwruimte. En dat is niet de enige aanpassing aan het typische Indische gebruik van een voertuig. De buitenspiegels zijn gemonteerd op een flexibele basis. Die vermindert het risico op kosten wanneer je in aanraking komt met een andere auto, één van de miljoenen brommers die er rondrijden of - we zeggen maar wat - een koe.

De productieversie staat wellicht begin 2015 in de showroom. In India welteverstaan.