Nieuwe Ford Ka voor Europa, maar niet meteen

Door: BV

In november stelde Ford deze Ka Concept voor in Brazilië, waar de kleine vijfdeurs gebouwd zal worden. En terwijl de Ford Mustang gisteren met het gros van de aandacht ging lopen, was er ook nieuws over deze vijfdeurs. Ford bevestigde immers de Europese carrière van het model. Een precieze timing voor de marktintroductie werd niet gegeven. Verder dan ‘over enkele jaren' kwam het bedrijf niet.

Het nieuws betekent in elk geval het einde van de samenwerking met Fiat voor het huidige kleintje. Momenteel deelt de Ka z'n architectuur met de Fiat 500 (of de vorige generatie van de Fiat Panda, waarop de 500 is gebaseerd). Het nieuws betekent ook een koerswijziging. Terwijl de huidige Ka zichzelf vooral wil opwerken als een trendy driedeurs, wordt het nieuwe model een vijfdeurs die een aantrekkelijke aankoopprijs, laag verbruik en hoog verbruiksgemak centraal stelt. Hoe dat eruit zal zien ontdek je in de fotospecial.