Geen Traffic zonder Opel Vivaro

Door: BV

Op exact hetzelfde ogenblik als Renault z'n eerste teaser vrijgeeft van de Traffic, rolt de eerste cryptische informatie over de nieuwe Opel Vivaro binnen. En dat is geen toeval, want beide modellen zijn zij aan zij ontwikkeld en lopen ook gewoon van dezelfde productieband.

Typische Opel-stijlaccenten

Opel belooft zuiniger en krachtiger motoren en een uitrusting die kan wedijveren met die van personenwagens. Het uiterlijk - waarover de schets van Opel meer prijsgeeft dan die van Renault - krijgt een brede prominente grille en de inmiddels typische boomerangvormige stijlaccenten. Onder meer in de lichten.

De Duitsers beloven ons spoedig (lees: tegen het Autosalon van Genève) meer informatie te bezorgen.