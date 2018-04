Honda Vision XS-1 zet de mens eerst

Door: BV

Wie dacht dat we het na de kleine sedans van gisteren wel gehad hadden met het nieuws vanop het Autosalon van New Delhi, mag z'n verwachtingen bijstellen. We zijn er nog niet door. Honda heeft er immers ook nog deze Vision XS-1 voorgesteld.

Man maximum / machine minimum

Honda probeert de concept niet alleen te hullen in een trendy en stijlvolle koets, maar het schuift ook een nieuwe filosofie naar voren. Dat is M/M, wat staat voor man maximum, machine minimum. Wie daaruit afleidt dat Honda er alles aan gedaan heeft om het interieur te maximaliseren, slaat de nagel op de kop.

Twee grote schuifdeuren verschaffen toegang tot de cabine, zonder dat een B-stijl de bewegingsvrijheid belemmert. De cabine zelf biedt ruimte voor zeven inzittenden over drie zetelrijen. Rij twee en drie laten zich nederig en nagenoeg onzichtbaar wegwerken als je dat zou willen.

Alleen stijloefening

Honda heeft naar eigen zeggen geen plannen om een model te baseren op deze Vision XS-1. Het is niets meer dan een vingeroefening.