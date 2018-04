VW Taigun: mini-SUV is zo goed als klaar

Door: BV

e zou het niet zeggen, maar deze Taigun is gebaseerd op de Up. Hij is dan ook niet langer dan 3,86m, breder dan 1,73m en hoger dan 1,57m. Het is de tweede uitvoering van eenzelfde studiemodel en je mag ervan uitgaan dat de definitieve productieversie als twee druppels water op deze creatie zal lijken.

Stoer

Enkele scherpe kantjes werden weggevijld, maar dat is niet het grootste nieuws. Met die titel gaat het op de kofferklep gemonteerde reservewiel lopen. Dat was er niet op de eerste Taigun, maar de heren bij VW hebben zich wellicht door de Ford Ecosport laten inspireren.

Pittig

Onder de kap van deze nagenoeg productierijpe variant, die te zien was op het Autosalon van New Delhi, zit een 1.0l driecilinder turbomotor. Die wekt 110pk en 175Nm op. Ruim voldoende voor pittige prestaties, want de Taigun weegt net geen ton. Dat betekent dat de honderdsprint slechts 9,2 seconden in beslag neemt.