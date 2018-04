Porsche Exclusive 911 Turbo

Door: BV

Exclusive, dat is de afdeling die zich bij Porsche bezig houdt met het realiseren van zelfs de gekste wensen van z'n klanten. Op vlak van stijl dan, want met de techniek houdt de tak zich niet bezig. En is meteen waarom deze 911 Turbo nog steeds wordt aangedreven voor de 3,8l zescilinder boxermotor met 520pk en 710Nm en ongewijzigd naar de 100 knalt in 3,2 tellen of het volhoudt tot 315km/u.

Goud

Wat Exlusive wél onder handen nam was het exterieur. Zo zie je een goudkleurige koetswerktint die je eigenlijk niet kan aanstippen in een catalogus van het merk. En noteer ook maar even de heldere achterlichtunits en de vijfsspaaksvelgen met zwarte afwerking.

Binnenin meer zaken waarvoor je moet aankloppen bij specialisten. Hoofdsteunen waarop het logo staat, aangepaste vloermatten, contraststiksels, sierlijsten in carbon en natuurlijk de duotoon afwerking met leder van zetels, deurpanelen en dashboard.

De prijs is niet bekend, maar hiervoor geldt ongetwijfeld: als je ernaar moet vragen...