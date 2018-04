Beter in details: BMW X3 MY2014

Door: BV

Geen grote veranderingen voor de BMW X3. Logisch - het model is immers nog maar sinds 2010 op de markt en het werd al eens bijgevijld. Het lijkt er overigens steeds meer op dat het Duitse mark afglijdt naar de Amerikaanse gewoonte om elk jaar wel een paar details aan te passen.

Kleuren, spiegels, wielen

Aan wat in de titel van dit hoofdstuk staat kan je de mild opgefriste uitgave van de X3 herkennen. Voor wie verder wil speuren zijn er ook nog aanpassingen doorgevoerd aan de bumperschilden, de lichtunits en de grille.

Een ‘xLine' gedoopt pakket voorziet je X3 van beschermplaten aan de onderzijde, een extra dosis metaalkleurige accenten en specifieke 18- of 19-duimers. Het dient overigens allemaal uitsluitend om mee te flaneren. Echt bescherming bieden ze niet.

Interieur

Nieuwe bekerhouders. Dat is het grootste nieuws aan de binnenzijde. Ze komen naar de X3 samen met een upgrade voor de infotainmentinstallatie en andere sierlijsten. En voortaan gaat (optioneel) je koffer open als je je voet onder de achterbumper steekt.

Nieuwe generatie motoren

Het belangrijkste is zoals zo vaak wat je niet ziet. Daar vinden we een nieuwe generatie van de tweeliter viercilinder turbodieselmotoren van het bedrijf. Die zijn weer krachtiger. de 20d (die we van BMW eigenlijk ‘X3 xDrive20d' horen te noemen) levert nu 190pk en 400Nm. Dat is 6pk en 20Nm meer dan voorheen en stelt het model in staat naar 100km/u te accelereren in 8,1 seconden.

Wie vriendelijker wil zijn voor het milieu neemt de achterwielaangedreven variant met 150pk en 360Nm (dat wordt dan X3 sDrive18d). Die verbruikt slechts 5,0l/100km.

Bij de benzinemotoren verandert er niets.