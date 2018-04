Suzuki Celerio vervangt de Alto

Door: BV

Suzuki vindt het stilaan tijd dat de in 2009 gelanceerde Alto vervanging krijgt. En de Japanners, die je gerust specialist mag noemen in het bouwen van compacte auto's, slaan een nieuwe weg in.

De grootste uit z'n segment

De generatiewissel zal gepaard gaan met een fikse groeischeut. Het Japanse bedrijf heeft het over een lengte van 3,60m en een hoogte van 1,54m. Dat vertegenwoordigt een toename van respectievelijk 10 en 7cm. Het moet het nieuwe model in staat stellen de nieuwe norm inzake binnen- en kofferruimte te bepalen.

Een nieuwe naam

Alto prijkt al sinds 1979 op de kofferklep van de kleinste Suzuki die we in West-Europa geserveerd krijgen. Maar om de nieuwe richting waarin het product evolueert te onderlijnen, wordt het herdoopt. Het zal nu Celerio heten.