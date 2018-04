Officieel: Mercedes S-Klasse Coupé

Door: BV

De Mercedes S-klasse Coupé als vervanger van de CL is er nu echt. Het lijnenspel zelf is geen verrassing, want het blijft erg dicht in de buurt van dat van de S-Class Coupé Concept die we afgelopen septembermaand konden aanschouwen op het Autosalon van Frankfurt.

Head-up display

De boordplank blijft herkenbaar en voor de bestuurder prijken dezelfde twee grote TFT-schermen die je in de S-klasse berline terugvindt. Het stuurwiel is wel nieuw. Hoewel nog altijd bijzonder stijlvol, is het een tikkeltje kleiner van diameter en sportiever gemodelleerd dan dat van de vierdeurs S-klasse. Maar het belangrijkste nieuws is natuurlijk de indienstname (eindelijk!) van een head-up display. BMW ging Mercedes daarin vooraf.

Curve Tilting Function

Ook de komst van de Curve Tilting Function in combinatie met Magic Body Control, waarmee Mercedes zich met de 'kippenreclame' onlangs in de kijker wist te werken, is bedoeld om de rit te bevorderen. Met Curve Tilting Function leunt de auto in bochten zoals een motorrijder of een skiër, dixit het merk, en de laterale acceleratie voor de inzittenden wordt net als bij een helling teruggebracht waardoor iedereen nog steviger op post blijft. Rollen doet de iets meer dan 5m lange S-klasse Coupé op wielen met een diameter van minstens 18 duim en maximaal 20 duim.

Voorts laat hij zich uiteraard gewillig spekken met alle rijassistentiesystemen eigen aan de S-reeks. Met op de optielijst ook LED-koplampen voorzien van 47 Swarovski-kristallen. Daarvan vormen 17 hoekige kristallen de dagrijverlichting en 30 ronde kristallen de richtingaanwijzers. Een uitlaatsysteem met kleppen voor een dieper en voller geluid wordt eveneens aangeboden, net als één van twee hoogstaande audio-installaties van Burmester: het Burmester surround soundsysteem en het Burmester High-End 3D surround soundsysteem.

Standaard panoramadak

Een uit de kluiten gewassen panoramadak is standaard. De lichtdoorlatendheid ervan kan met het ingebouwde Magic Sky Control worden aangepast. Dit zelfs tot minder dan 1%, waardoor het interieur in de zon nauwelijks opwarmt. Je kan ook van een rolscherm gebruik maken om de binnenkant af te schermen.

Vierwielaandrijving

De tweedeurs S-klasse zal enkel te koop worden aangeboden met de krachtigste motoren. Tijdens de marktlancering, die in de tweede helft van 2014 plaatsvindt, wordt er afgetrapt met de vierwielaangedreven modellen. Dit zijn de S 500 Coupé 4Matic met een 455pk sterke V8-biturbo aan boord, en de S63 AMG Coupé 4Matic die een dubbel geblazen 5.5-liter achtcilinder meezeult. Laatstgenoemde produceert 585pk en 900Nm koppel. Pas later maken de achterwielaangedreven exemplaren hun opwachting.



Technisch identiek

Onderhuids verwachten we nagenoeg geen verschillen met de vierdeurs S, al gaan we er van uit dat de basismotoren niet worden overgelepeld. Een S500, S63 en S65 AMG, die staan dan wel met zekerheid op het programma. De S-Klasse Coupé zal begin maart worden voorgesteld op het Autosalon van Genève.