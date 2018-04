Eerste vrouwelijke GM-baas kan $ 14 miljoen verdienen

Door: BV

Mary Barra, 52, is de eerste vrouwelijke CEO van General Motors - het bedrijf waar ze al heel haar leven carrière maakt. Ze vervangt sinds 15 januari Dan Akerson aan het hoofd van het Amerikaanse concern. Die laatste verdiende in 2012 in het totaal $ 9 miljoen bij de motorgigant. Van Mary Barra werd gespeculeerd dat ze minder zou verdienen. Maar dat is niet helemaal waar. Als ze het bedrijf vooruit helpt, kan ze dit jaar al zo’n $14 miljoen opstrijken.



$ 12,8 miljoen aan bonussen



Barra’s minimumloon bedraagt $ 1,6 miljoen. Dat is wat ze krijgt aan basisverloning, exclusief een vergoeding van de onkosten. Maar als het bedrijf op korte termijn enkele doelstellingen haalt, komt daar nog eens $ 2,8 miljoen bij. Tenslotte is er nog een bonus voor een doelstelling over een wat langere termijn. Die bedraagt $ 10 miljoen. Wat de objectieven zijn die aan de vergoeding werden gekoppeld, zijn niet vrijgegeven. Als Mary Barra ze echter allemaal waarmaakt, neemt ze $ 14,4 miljoen mee naar huis. Dat is meer dan haar voorganger.