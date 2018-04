BMW plant 5 voorwielaandrijvers

Door: AUTO55

BMW's ontwikkelingschef Hebert Diess heeft aangekondigd dat de firma - Mini incluis - in totaal 30 achterwielaangedreven modellen op de planning heeft staan, en nog eens 15 met voortractie. Maar liefst 5 daarvan passen in het BMW-plaatje. Over welke types het precies gaat, werd er niet bijgezegd, al weten we al langer dan vandaag dat de nieuwe Mini de volgende 1-reeks (en diens afgeleiden) van een basis zal voorzien.

“ 80% van de eigenaars van een BMW 1-reeks heeft niet in de smiezen had dat hun trouwe ros zich op de achterwielen laat bedienen. ”

Rondvraag

Uit een studie van jaren geleden bleek dat zowat 80% van de eigenaars van een BMW 1-reeks toen niet in de smiezen had dat hun trouwe ros zich op de achterwielen liet bedienen. Voor het merk volstond deze ontdekking om bepaalde modellen in de toekomst met voorwielaandrijving uit te rusten. De Concept Active Tourer was daar het eerste voorbeeld van. En er is een productversie van in de maak. Die met plaats voor 5 verwachten we vanaf de zomermaanden, de zevenzitter is er voor het einde van het jaar.