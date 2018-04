Dit is de Renault Twingo III

Door: AUTO55

De nieuwe Renault Twingo is gearriveerd, en het betreft - ook al zou je dat niet meteen zeggen - een vijfdeurs. De achterste deurgrepen zitten netjes weggestopt in de deurstijl, zoals anderen hem dat al voordeden. Het is wel de eerste maal dat de Twingo zich aan een extra portier waagt sinds z'n introductie in 1992. Het ontwerp van het beestje ligt in de lijn van de verwachtingen en sluit nauw aan bij dat van de krachtige TwinRun Concept die vorig jaar werd voorgesteld.

Smart-genen

De ontwikkeling van de nieuwe Twingo lag mee in handen van Smart, wat niet onlogisch is gezien de verstandhouding tussen Daimler en Renault. Kruisbestuiving tussen beide concerns is dan ook al langer merkbaar. De Mercedes Citan is niets meer dan een opgeleukte Renault Kangoo en ook op motorisch vlak wordt er al eens wat uitgeleend. Infiniti, de luxe-afdeling van Nissan, lust er in ieder geval de (diesel)vruchten wel van.

De 3,5m lange Twingo haalt z'n basis anno 2014 van de Smart ForFour vandaan en biedt evengoed plaats aan 4 inzittenden. Opvallend is dat ook de krachtbron achterin wordt gelepeld, én dat de Twingo voortaan in de categorie van achterwielaandrijvers thuishoort. Er passen weliswaar alleen driecilinders onder de kap, die ook alleen maar benzine lusten. In de tweede helft van 2014 gaat de Sloveense productieband aan het rollen, de eerste leveringen volgen snel erna.