VW frist de Scirocco op

Door: BV

Zes jaar al staat de Scirocco in de catalogus van het merk uit Wolfsburg. En de sportieve tweedeurs op basis van de Golf moet nog eens drie jaar mee gaan. Beduidend langer dan de gemiddelde levensduur van een product. Die bedraagt zeven jaar. De Duitsers trakteren het model daarom nog eens op een facelift.



Scirocco R ter inspiratie



Nogal wat stijlaccenten worden van de eerder al voorgestelde Scirocco R getransplanteerd naar alle versies van het model. We hebben het dan onder meer over de aangepaste bumpervormgeving, terwijl er ook LED dagrijlichten, achterlichten met dezelfde technologie en nieuwe bi-xenon koplamphuizen zijn. VW past ook de grille aan en monteert een andere achterbumper én een herwerkte kofferklep. Natuurlijk zijn er nieuwe koetswerkkleuren - vijf in het totaal, waaronder goud, violet en rood. Uiteraard is een facelift niet compleet zonder nieuwe velgen.



Aan de binnenzijde noteren we onder meer een herwerkt instrumentarium, dat na de Golf GTI erg herkenbaar oogt. Daarvan herken je wellicht ook de verluchtingsroosters. En merk ook op dat er voortaan metertjes zijn die je over olietemperatuur en turbodruk informeren. Het audiosysteem krijgt een upgrade, er worden andere stoffen en materialen uit de kast gehaald voor de zetelbekleding en de sierlijsten. Het stuurtje heeft voortaan een afgevlakte onderzijde.



Alle motoren krachtiger



Op de 280pk sterke 2-liter turbo van de Scirocco R na heeft elke centrale voortaan recht op een start/stop-systeem. Dat helpt enkele deciliters van het verbruik af. Elke motor wint voortaan ook enkele paarden. De 1.4 TSI is nu 125pk sterk (+3), de 2.0 TSI levert 180pk (+20), 210pk (+10) of 280pk (+15). En ook de diesels zien hun paardenstal uitbreiden. De 2.0 TDI bestaat voortaan in vermogensversies van 150pk (+10) of 184pk (+7).



De verkoopsstart in Europa geschiedt in Augustus. De première is voor op het Autosalon van Genève.