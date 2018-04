Toepasselijk: FAB1 voor Roze Rolls

Door: BV

Rolls Royce heeft ter ondersteuning van onderzoek naar Borstkanker de pot roze verf bovengehaald. Die is gebruikt voor het koetswerk van deze speciaal uitgedoste Ghost Extended Wheelbase.

De Britten kan je zoals steeds geen gebrek aan detail verwijten. Zo zijn de verchroomde wielen ingelegd met roze accenten, is het stikwerk aan de binnenzijde in die tint en zijn er speciale lichtroze lamswollen vloertapijten. En voor wie dat nog steeds niet genoeg is - ook de in de portieren ingewerkte paraplu kreeg roze accenten.

Aan de speciale uitgave kleeft het FAB1-label, dat onder meer in de dorpelplaten te zien is. Het verwijst naar de FAB1 Million-organisatie, maar dat het ook in de TV-poppenreeks The Thunderbirds de nummerplaat was van de in Londen gevestigde agente Lady Penelope, zal evenmin toeval zijn. Die verplaatste zich immers in een zeswielige roze Rolls.

Deze FAB1 is niet te koop, maar wordt de komende 12 maanden verhuurd. De opbrengst gaat naar organisaties die het bewustzijn rond borstkanker helpen verhogen.