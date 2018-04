Opletten met betrouwbaarheid kleine motoren, zegt studie

Door: BV

Volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau J.D. Power, dat al ruim 25 jaar onderzoek uitvoert naar de betrouwbaarheid van nieuwe motoren, zijn de recentere meer compacte motoren gevoeliger voor pannes dan de grotere motoren die eraan vooraf gingen. Het is voor het eerst sinds 1998 dat het aantal pannes steeg. Het onderzoek in kwestie is uitgevoerd op de Amerikaanse markt, bij voertuigen van 2011.



Eerste toename in 25 jaar



J.D. Power bekijkt de betrouwbaarheid van motoren over een periode van twaalf maanden in het derde jaar na hun ingebruikname. Het maakt vervolgens een statistiek op die werkt volgens het aantal incidenten per 100 voertuigen. Opvallend is dat slechts één autoconstructeur erin slaagt om minder dan 1 incident per voertuig te hebben. Dat is Lexus, dat een score haalt van 68/100. De kloof met de tweede best scorende fabrikant - Mercedes - is erg groot. Het gemiddelde bedraagt 133/100, maar er zijn uitschieters tot zo maar eventjes 185 incidenten per 100 voertuigen. Die twijfelachtige eer gaat overigens naar een automerk dat ook in Europa grote populariteit geniet: Mini.



Kleine benzines en grote diesels minst betrouwbaar

“ De toename in motor- en transmissieproblemen bewijst dat dit een blijvende uitdaging vormt ”

De onderzoekers maken geen onderscheid in de gebruikte motortechnologie. Maar het onderzoeksbureau claimt kijkt wel naar het cilinderaantal. Het stelt dat terwijl het gemiddelde aantal motor- en transmissieproblemen het afgelopen jaar met 6/100 gestegen zijn en het totale aantal ‘probleemgevallen’ met 7 gevallen per 100 voertuigen steeg, viercilindermotoren een toename zagen van niet minder dan 10 gevallen per 100 wagens. Alweer zonder enige selectie te maken op technologie (atmosferisch, met turbolading, met of zonder directe injectie) blijkt uit de cijfers van J.D. Power dat viercilinders en grotere (complexe) dieselmotoren - ongeacht hun afkomst - op de Amerikaanse markt gevoelig minder betrouwbaar zijn dan wat grotere vijf- of zespitters.



Zuinig, maar...



Het onderzoeksinstituut wijst met een beschuldigende vinger naar de heersende downsizing-trend. Een beweging die in Europa overigens veel radicaler is dan in de VS, waar deze cijfers hun oorsprong vinden. “Zuinigheid is een belangrijk aankoopcriterium, vooral bij de klanten van compacte voertuigen” zegt J.D. Power in een persmededeling, “maar terwijl de autofabrikanten streven naar steeds lagere verbruikscijfers, moeten ze ook waken over de kwaliteit. De toename in motor- en transmissieproblemen bewijst dat dit een blijvende uitdaging vormt”.