Wanxiang koopt Fisker voor $ 149 miljoen

Door: BV

Maar liefst 19 rondes lang werd er geboden op het reeds lang in zwaar weer verkerende Fisker. Uiteindelijk is het de Chinese groep Wanxiang wiens zakken het diepst blijken. Het bedrijf legde finaal $ 149,2 miljoen neer en heeft daarmee onder meer het Amerikaanse Hybrid Tech Holdings achter zich gelaten. Het bedrag is zes maal hoger dan wat Fisker zelfs vroeg toen het afgelopen november het faillissement aanvroeg.

Wanxiang hoopt Fisker snel weer op de kaart te zetten, maar details over concrete plannen zijn niet bekend. De Chinese holding is wel reeds eigenaar van het Amerikaanse bedrijf dat de batterijen voor de Karma produceerde.