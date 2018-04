Zoals een kat: winterbanden met inschakelbare spikes

Door: AUTO55

Tachtig jaar geleden vond Nokian Tyres de winterband uit. Nog nooit van Nokian gehoord? Daar komt vanaf nu verandering in. De Finse firma heeft namelijk opnieuw een primeur te pakken in de vorm van een winterband voorzien van door de bestuurder inschakelbare spikes. Met metalen toppen uitgerust rubber bestond wel al, maar nog niet op de manier waarop een kat haar klauwen uitwerpt zoals hier het geval is. Meer dan een druk op een knop binnen handbereik volstaat om de spikes tevoorschijn te halen. Is de weg ijsvrij, dan is nog een keer drukken voldoende om de metalen deeltjes weer in te trekken. Let wel: de Hakkapeliitta-band is specifiek voor SUV’s ontworpen.

Hak ze neer!

Het type band heet dus Hakkapeliitta, verwijzend naar een oorlogsvolkje uit de Finse geschiedenis. De krijgsmacht dankte z'n naam dan weer aan de kreet "hakkaa päälle", wat vrij vertaald "hak ze neer" betekent. Toepasselijk genoeg.

