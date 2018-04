Volgende Peugeot 2008 op benzine en lucht

Door: AUTO55

Peugeot bevestigt dat de tweede generatie van de 2008 met het zogenaamde Hybrid Air hybrideaandrijving zal worden uitgerust, waarvan vorig al sprake was. Het systeem van Franse makelij maakt gebruik van samengeperste lucht in plaats van batterijen, waardoor men misbare kilo's en heel wat centen spaart. De kostprijs van zo'n installatie zou immers beduidend lager liggen. Bovendien nemen de bijhorende luchttanks minder plaats in beslag en kan vrijwel elke auto ermee worden uitgerust zonder dat er aan de structuur moet worden geraakt. Als we de beweringen van PSA mogen geloven tennminste.

Rijden op lucht

Volgens het principe lust de auto zowel lucht, benzine of allebei en worden er knappe verbruiks- en emissiecijfers opgemeten. PSA claimt een gemiddelde dorst van 2,9l/100km en 69g/km op de CO2-tabel. In de stad zou tot 45% benzine bespaard kunnen worden, met een immense toename van de actieradius als gevolg. Het systeem zal ook in lichte bedrijfswagens dienst bewijzen. De eerste modellen worden vanaf 2016 in het straatbeeld verwacht, mede dankzij inspanningen van de Franse overheid.