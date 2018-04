Rinspeed XchangE is zelfrijdende Tesla

Door: BV

Rinspeed pakt traditiegetrouw uit op het Autosalon van Genève. Elk jaar zet het team van bedrijfsleider Frank Ridderknecht er een studiemodel naar dat erg intelligent, apart, toekomstgericht, ja, soms zelfs helemaal van de pot gerukt is. Dit jaar wordt er vooral vooruit gekeken, op basis van de Tesla Model S. Het model is voorzien van technologie die het in staat stelt zelf te rijden.



In alle comfort



Op de technische details van de zelfrijdende machine wordt niet al te diep ingegaan. En dat is wellicht omdat de constructeur in kwestie daarvoor zelf z’n boontjes dopt. En ook de uiterlijke aanpassingen zijn - zeker naar de normen van Rinspeed - beperkt. Waar het allemaal om te doen is, is het interieur. Rinspeed onderzoekt even hoe het auto-interieur van de toekomst eruit zou kunnen zien. En daarin speelt comfort duidelijk de hoofdrol.



TV, email en koffie



Om de binnenruimte zo flexibel mogelijk te maken, wordt het stuurwiel - dat geheel elektronisch functioneert - verschuifbaar. Het kleine stuurwiel kan voor de bestuurder zitten tijdens de zelfdzame momenten dat hij of zij zelf de bediening van het voertuig wil doen, en wordt boven de middentunnel geparkeerd als het niet in gebruik is. Met dat uit de weg, en met alle cruciale informatie ongebracht in in het dashboard ingewerkte schermen, is er voldoende plaats voor verdraaibare en neerklapbare zetels. Zo wordt de Tesla omgetoverd tot een heuse ontspannings- of werkruimte.



Door de grote hoeveelheid glas kan je optimaal van je opgeving genieten, maar als die onvoldoende prikkels biedt, zijn er natuurlijk ook andere mogelijkheden. Een film bekijken op een gigantisch sherm bijvoorbeeld. Of werken op een klaptafel, met een tas koffie die aan boord is gezet. Het kan allemaal.