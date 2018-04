Fiat Panda Cross: meer dan alleen cosmetica

Door: AUTO55

De Fiat Panda Cross heeft zichzelf tot reekshoofd gekroond en bevindt zich aldus hoger op de ladder dan de Panda 4x4. Behalve zijn hertekende poep en neus - opvallende beschermplaten en zwaar geaccentueerde koplampunits incluis - en de beschermpanelen op de flanken, staat de Panda Cross ook verder van het wegdek verwijderd (15cm) dan de gewone Panda en zijn z'n aan- en afrijhoek van 24 en 33 graden er met respectievelijk 3 en 1 graden op vooruit gegaan. Da's goed nieuws voor terreinrijders.

Terreincapaciteiten

Ten voordele van de Panda Cross heeft Fiat de leverbare motoren met 5pk extra geïnjecteerd. Dit betekent dat de 0.9 TwinAir Turbo voortaan 90pk (en 145Nm) ontwikkelt en de 1.3 MultiJet II-diesel 80pk (en 190Nm). Ook laten de Italianen verstaan dat er met de versnellingsbak werd gerommeld (de eerste versnelling is er langer op geworden) om de terreincapaciteiten te bevorderen. Al ben je aan boord van de Panda Cross sowieso welgesteld dankzij het ‘Torque On Demand’-systeem, voorzien van twee differentiëlen en een elektronische geregelde koppelingsunit. De vierwielaangedreven rakker bezit zelfs een Lock-functie om tot 50km/u optimaal te reageren op een niet zo platte ondergrond. Hem in het echte leven aanschouwen kan vanaf 6 maart op het Autosalon van Genève.