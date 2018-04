Ferrari 575 GTZ Zagato gaat onder de hamer

Door: BV

Er bestaan slechts zes exemplaren van de Ferrari 575 GTZ Zagato, die geïnspireerd is door de 250 GTZ uit 1956. Ze werden vanaf 2006 gebouwd en kostten per stuk zo’n € 1,5 miljoen.



Op het Amelia Island Festival of Speed, dat in maart plaatsvindt, gaat er één onder de hamer. Reken er maar op dat de op de Ferrari met de ingewanden van de 575M eigenlijk nooit gereden heeft en in een nieuwstaat is. Of hij daarom ook meer opbrengt dan er 8 jaar geleden voor is betaald, ligt voor de hand maar moet nog blijken.